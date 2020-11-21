Алания — Оренбург (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Оренбург» — «Алания» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алания» — «Оренбург». Коэффициент ставки — 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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