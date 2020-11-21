Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «РБ Лейпциг» 3:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 2.12.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «РБ Лейпциг»).

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