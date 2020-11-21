Ахмат — Зенит (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ахмат» — «Зенит» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Ахмат»).

Календарь и таблица РПЛ

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».

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