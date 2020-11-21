Ахал — Копетдаг (21.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:00 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Копетдаг» — «Ахал» 0:2 (полная статистика встреч).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ахал» — «Копетдаг».

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