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    Осасуна — Уэска: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Осасуна — Уэска (20.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Примера (Ла Лига) Осасуна Уэска Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 в Ла Лиге начнётся матч «Осасуна» — «Уэска».

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    Последний матч между собой: «Уэска» — «Осасуна» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Осасуна»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» — «Уэска».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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