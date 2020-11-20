Краснодар-2 — Шинник: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (20.11.2020)

В 14:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Шинник» — «Краснодар-2» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар-2» — «Шинник» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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