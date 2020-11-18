Уэльс — Финляндия (18.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Финляндия» — «Уэльс» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс» — «Финляндия». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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