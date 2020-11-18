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    Сербия — Россия: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Сербия — Россия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (18.11.2020)

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    В 22:45 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Сербия» — «Россия».

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    Последний матч между собой: «Россия» — «Сербия» 3:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сербия» — «Россия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сербия»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сербия» — «Россия».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Сербия» — «Россия»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

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