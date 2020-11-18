Сербия — Россия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (18.11.2020)

В 22:45 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Россия» — «Сербия» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сербия» — «Россия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сербия»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сербия» — «Россия».

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