Сербия — Россия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (18.11.2020)

Последний матч между собой: «Россия» — «Сербия» 3:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сербия» — «Россия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сербия»).
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