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    Польша — Нидерланды: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Польша — Нидерланды (18.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 22:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Польша» — «Нидерланды».

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    Последний матч между собой: «Нидерланды» — «Польша» 1:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Нидерланды» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Польша»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Польша» — «Нидерланды» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Польша» и «Нидерланды», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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