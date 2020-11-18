Польша — Нидерланды (18.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Нидерланды» — «Польша» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Нидерланды» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Польша»).

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