Косово — Молдавия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (18.11.2020)

В 22:45 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Молдавия» — «Косово» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Косово» — «Молдавия». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Косово»).

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