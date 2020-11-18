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    Израиль — Шотландия: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Израиль — Шотландия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (18.11.2020)

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    В 22:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Израиль» — «Шотландия».

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    Последний матч между собой: «Шотландия» — «Израиль» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Израиль» — «Шотландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Израиль»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Израиль» — «Шотландия».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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