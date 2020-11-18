Израиль — Шотландия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (18.11.2020)

В 22:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Шотландия» — «Израиль» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Израиль» — «Шотландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Израиль»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Израиль» — «Шотландия».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.