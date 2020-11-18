Ирландия — Болгария: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (18.11.2020)

Последний матч между собой: «Болгария» — «Ирландия» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ирландия» — «Болгария». Коэффициент ставки — 1.60.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Болгария»).
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