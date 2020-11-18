Грузия — Эстония (18.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Эстония» — «Грузия» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Грузия» — «Эстония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Грузия»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Грузия» — «Эстония».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.