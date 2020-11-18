Греция — Словения (18.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Словения» — «Греция» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Греция» — «Словения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Греция»).

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