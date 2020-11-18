Чехия — Словакия (18.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Словакия» — «Чехия» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чехия» — «Словакия». Коэффициент ставки — 1.84.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Чехия»).

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