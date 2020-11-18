Австрия — Норвегия (18.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Норвегия» — «Австрия» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австрия» — «Норвегия». Коэффициент ставки — 4.00.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Австрия»).

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