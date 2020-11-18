Англия — Исландия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (18.11.2020)

В 22:45 в лиге A группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Исландия» — «Англия» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Англия» — «Исландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.25.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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