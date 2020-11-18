Албания — Белоруссия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (18.11.2020)

В 18:00 в лиге C группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Белоруссия» — «Албания» 0:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Албания» — «Белоруссия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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