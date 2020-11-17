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    Суиндон Таун — Аккрингтон Стэнли: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Суиндон Таун — Аккрингтон Стэнли (17.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Футбол Англии
    В 22:00 в английской Первой Лиге начнётся матч «Суиндон Таун» — «Аккрингтон Стэнли».

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    Последний матч между собой: «Суиндон Таун» — «Аккрингтон Стэнли» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Аккрингтон Стэнли»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Суиндон Таун» — «Аккрингтон Стэнли».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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