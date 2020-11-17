Мальта — Фарерские острова (17.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Фарерские острова» — «Мальта» 3:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальта» — «Фарерские острова» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.50.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Мальта»).
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