Мальта — Фарерские острова (17.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Фарерские острова» — «Мальта» 3:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальта» — «Фарерские острова» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.50.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Мальта»).

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