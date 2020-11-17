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    Мальта — Фарерские острова: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Мальта — Фарерские острова (17.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 22:45 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Мальта» — «Фарерские острова».

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    Последний матч между собой: «Фарерские острова» — «Мальта» 3:2 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальта» — «Фарерские острова» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.50.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Мальта»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Мальта» — «Фарерские острова» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Мальта» и «Фарерские острова», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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