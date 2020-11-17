Испания — Германия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (17.11.2020)

В 22:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Германия» — «Испания» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Испания» — «Германия». Коэффициент ставки — 2.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Германия»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Испания» — «Германия» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Испания» и «Германия», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.