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    Испания — Германия: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Испания — Германия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (17.11.2020)

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    В 22:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Испания» — «Германия».

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    Последний матч между собой: «Германия» — «Испания» 1:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Испания» — «Германия». Коэффициент ставки — 2.30.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Германия»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Испания» — «Германия» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Испания» и «Германия», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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