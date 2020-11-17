Гибралтар — Лихтенштейн (17.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге D группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Лихтенштейн» — «Гибралтар» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гибралтар» — «Лихтенштейн». Коэффициент ставки — 3.50.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Лихтенштейн»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Гибралтар» — «Лихтенштейн».

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