Франция — Швеция: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (17.11.2020)

В 22:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Швеция» — «Франция» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция» — «Швеция». Коэффициент ставки — 1.78.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Франция»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Франция» — «Швеция».

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