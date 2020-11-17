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    Франция — Швеция: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Франция — Швеция: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (17.11.2020)

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    В 22:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Франция» — «Швеция».

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    Последний матч между собой: «Швеция» — «Франция» 0:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция» — «Швеция». Коэффициент ставки — 1.78.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Франция»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Франция» — «Швеция».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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