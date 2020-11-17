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    Черногория — Кипр: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Черногория — Кипр: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (17.11.2020)

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    В 22:45 в лиге C группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Черногория» — «Кипр».

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    Последний матч между собой: «Кипр» — «Черногория» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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