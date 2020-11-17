Черногория — Кипр: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (17.11.2020)

В 22:45 в лиге C группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Кипр» — «Черногория» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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