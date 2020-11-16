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    Плимут Аргайл — Портсмут: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Плимут Аргайл — Портсмут: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (16.11.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 22:45 в Первой Лиге Англии начнётся матч «Плимут Аргайл» — «Портсмут».

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    Последний матч между собой: «Плимут Аргайл» — «Портсмут» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Плимут Аргайл» — «Портсмут».

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