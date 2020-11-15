Турция — Россия (15.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Россия» — «Турция» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Турция» — «Россия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 5.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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