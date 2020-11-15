Словения — Косово (15.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Косово» — «Словения» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Словения»).

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