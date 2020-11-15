СКА-Хабаровск — Текстильщик Иваново: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (15.11.2020)

Последний матч между собой: «Текстильщик Иваново» — «СКА-Хабаровск» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «СКА-Хабаровск»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Текстильщик Иваново».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
И