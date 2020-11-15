Нидерланды — Босния и Герцеговина (15.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Босния и Герцеговина» — «Нидерланды» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды» — «Босния и Герцеговина». Коэффициент ставки — 3.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Нидерланды»).

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