Италия — Польша: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (15.11.2020)

В 22:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Польша» — «Италия» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Италия» — «Польша». Коэффициент ставки — 2.18.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Италия»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Италия» — «Польша».

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