Иртыш Омск — Нижний Новгород: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (15.11.2020)

В 14:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Иртыш Омск» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нижний Новгород»).

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