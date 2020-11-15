Чехия — Израиль (15.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Израиль» — «Чехия» 1:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чехия» — «Израиль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Израиль»).
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