Чехия — Израиль (15.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Израиль» — «Чехия» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чехия» — «Израиль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Израиль»).

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