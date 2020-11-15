Австрия — Северная Ирландия (15.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Северная Ирландия» — «Австрия» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Австрия» — «Северная Ирландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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