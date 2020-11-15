Алания — Чайка: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (15.11.2020)

Последний матч между собой: «Чайка» — «Алания» 0:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алания» — «Чайка» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Алания»).
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