Швейцария — Испания (14.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Испания» — «Швейцария» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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