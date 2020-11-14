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    Португалия — Франция: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Португалия — Франция: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (14.11.2020)

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    В 22:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Португалия» — «Франция».

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    Последний матч между собой: «Франция» — «Португалия» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Португалия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Португалия» — «Франция».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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