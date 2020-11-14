Мальта — Андорра: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (14.11.2020)

В 17:00 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Андорра» — «Мальта» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мальта»).

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