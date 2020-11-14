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    Кру Александра — Питерборо Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Кру Александра — Питерборо Юнайтед: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (14.11.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 18:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч «Кру Александра» — «Питерборо Юнайтед».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Питерборо Юнайтед»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кру Александра» — «Питерборо Юнайтед».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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