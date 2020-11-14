Кипр — Люксембург: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (14.11.2020)

В 20:00 в лиге C группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Люксембург» — «Кипр» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Люксембург»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кипр» — «Люксембург».

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