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    Гойас — Athletico Paranaense: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Гойас — Athletico Paranaense: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (14.11.2020)

    Футбол Латинская Америка
    В 23:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Гойас» — «Athletico Paranaense».

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    Последний матч между собой: «Athletico Paranaense» — «Гойас» 2:1 (полная статистика встреч).

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