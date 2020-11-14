Германия — Украина (14.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Украина» — «Германия» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Германия»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Германия» — «Украина».

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