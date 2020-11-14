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    Энергетик Мары — Небитчи: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Энергетик Мары — Небитчи (14.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 13:00 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч «Энергетик Мары» — «Небитчи».

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    Последний матч между собой: «Небитчи» — «Энергетик Мары» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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