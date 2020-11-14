Чили — Перу: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (14.11.2020)

В 02:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Чили» — «Перу» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чили»).

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