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    Чили — Перу: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Чили — Перу: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (14.11.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Чили Сборная Перу
    В 02:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Чили» — «Перу».

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    Последний матч между собой: «Чили» — «Перу» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чили»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Чили» — «Перу» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Чили» и «Перу», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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