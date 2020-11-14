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    Бразилия — Венесуэла: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Бразилия — Венесуэла: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (14.11.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Бразилии Сборная Венесуэлы
    В 03:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Бразилия» — «Венесуэла».

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    Последний матч между собой: «Бразилия» — «Венесуэла» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Бразилия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бразилия» — «Венесуэла».

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