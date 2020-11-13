Колумбия — Уругвай (13.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Колумбия» — «Уругвай» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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