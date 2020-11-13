Ашхабад — Мерв (13.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:15 в Премьер-лиге Туркмении начнётся матч

Последний матч между собой: «Мерв» — «Ашхабад» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Мерв»).

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