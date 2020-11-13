ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиС Месси или без «Барселоне» нужны радикальные решения
  • 01:26
    • Сборная Шотландии вышла на Евро-2020
  • 01:17
    • Сборная Словакии в овертайме сломила сопротивление Северной Ирландии
  • 00:41
    • Венгрия вырвала победу у Исландии и вышла на Евро-2020
  • 21:50
    • Сборная России не сумела выиграть у Молдавии
  • 22:51
    • ЦСКА одержал победу над «Басконией» в Евролиге
    Все новости спорта

    Ашхабад — Мерв: онлайн-трансляция матча начнется в 13:15

    Ашхабад — Мерв (13.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 13:15 в Премьер-лиге Туркмении начнётся матч «Ашхабад» — «Мерв».

  • 15 000
  • Бонус + трансляции матчей бесплатноСмотреть!

    Последний матч между собой: «Мерв» — «Ашхабад» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Мерв»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ашхабад» — «Мерв».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли уругвайцы набрать очки в Колумбии?
  • Колумбия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Добудет ли максимум очков «Авангард» в Новосибирске?
  • «Сибирь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Англия исправит осечку в Андорре?
  • Англия U21 — Андорра U21. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Англия U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мальта U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кипр — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сарагоса — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Япония — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры