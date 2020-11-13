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    Аргентина — Парагвай: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Аргентина — Парагвай: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (13.11.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Аргентины Сборная Парагвая
    В 03:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Аргентина» — «Парагвай».

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    Последний матч между собой: «Аргентина» — «Парагвай» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Аргентина»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аргентина» — «Парагвай».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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