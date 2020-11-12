Гуанчжоу Эвергранд — Цзянсу Сунин: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (12.11.2020)

В 14:35 в Суперлиге Китая начнётся матч

Последний матч между собой: «Цзянсу Сунин» — «Гуанчжоу Эвергранд» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гуанчжоу Эвергранд»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.