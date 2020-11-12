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    Гуанчжоу Эвергранд — Цзянсу Сунин: онлайн-трансляция матча начнется в 14:35

    Гуанчжоу Эвергранд — Цзянсу Сунин: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (12.11.2020)

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 14:35 в Суперлиге Китая начнётся матч «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин».

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    Последний матч между собой: «Цзянсу Сунин» — «Гуанчжоу Эвергранд» 0:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гуанчжоу Эвергранд»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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