Гуанчжоу Эвергранд — Цзянсу Сунин: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (12.11.2020)

Последний матч между собой: «Цзянсу Сунин» — «Гуанчжоу Эвергранд» 0:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гуанчжоу Эвергранд»).
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