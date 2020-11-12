Боливия — Эквадор: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (12.11.2020)

В 23:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Эквадор» — «Боливия» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Эквадор»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Боливия» — «Эквадор» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Боливия» и «Эквадор», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.