Боливия — Эквадор: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (12.11.2020)

Последний матч между собой: «Эквадор» — «Боливия» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Эквадор»).
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