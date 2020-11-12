— : онлайн, где смотреть, прямая трансляция (12.11.2020)

В 14:35 в чемпионате Китая по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «» — «» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «» — «» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «»).

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