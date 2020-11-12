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    — : онлайн-трансляция матча начнется в 14:35

    — : онлайн, где смотреть, прямая трансляция (12.11.2020)

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 14:35 в чемпионате Китая по футболу начнётся матч «» — «».

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    Последний матч между собой: «» — «» 0:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «» — «» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «»).

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